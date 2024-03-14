Отвлекающие манёвры: К чему приведут атаки ВСУ на регионы РФ и что происходит в зоне СВО Для чего ВСУ активизировали атаки на приграничные регионы России, что происходит в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР — в сводках военкоров. 13 марта, 21:33 Боевая работа расчёта РСЗО "Град". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Белгородская область по-прежнему под ударами БПЛА противника. Противник на протяжении суток пытался пересечь границу Белгородской и Курской областей. ВСУ кинули на прорыв мотопехотную роту и танки. Наши войска выжигали противника ФАБ и артиллерией. Ночью на Сумском направлении ВС России нанесли удары ФАБ и ракетным вооружением воздушного базирования по объектам ВСУ, сообщают военкоры.

— Группировка прикрытия государственной границы активно противодействует противнику. ВСУ ещё несколько дней назад попытались начать прорыв на территории Белгородской области силами ротной тактической группы. Буквально за несколько часов они потеряли пять танков, более десяти бронированных машин различного класса, личного состава там около семидесяти человек. В общем, замысел противника на Грайворонском направлении, который собирался действовать от стыка Харьковской и Сумской областей, был вскрыт и уничтожен. Более того, уничтожен быстро и решительно, — напомнил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгороде. Фото © ТАСС / Павел Колядин

Нападение на приграничные и тыловые регионы России длится уже вторые сутки. По официальной информации, наши системы ПВО уничтожили более 60 беспилотных летательных аппаратов. Целями для массированных атак стали нефтеперерабатывающие производства — в Рязани, Белгороде, Нижегородской, Ростовской и Ленинградской областях. Над Воронежем сбито 40 беспилотников противника.

Публицист и общественный деятель Александр Дугин считает, что резкие вылазки Украины активизированы на фоне новых дискуссий Запада о необходимости помощи Киеву. Так ВСУ пытаются оттянуть свой неминуемый конец.

— Потеря Авдеевки уже подействовала на политиков и общество западных стран — это был болевой удар, который многие восприняли как символ грядущего поражения киевской власти. И чтобы компенсировать свой репутационный ущерб, сторонники вооружения Украины, зачинщики войны и их марионетки в Киеве идут на эскалацию, — говорит Дугин.

Харьковская и Херсонская области, 14 марта

Продолжается охота на американские системы ПВО. МО РФ сообщило, что наши войска уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Харьковской области. В Сети распространяются кадры уничтожения вертолётов ВСУ, которые приземлились на аэродроме подскока, оборудованном для дозаправки и перезарядки вооружения. В результате удара кассетным боеприпасом два из них были уничтожены.

— В таких случаях счёт идёт на минуты. И главное на первом этапе — не дать вертушкам взлететь (то есть надо нанести повреждение хотя бы одному жизненно важному узлу вертолёта). А потому и удар крупный боевой частью по площадям кассетами, — резюмирует военный эксперт Юрий Подоляка.

Кадры уничтожения вертолётов ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / РАZИН

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об успешной десантной операции наших морпехов на правый берег Днепра в районе Антоновского моста. Это была объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск "Днепр".

— Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы, — отметил Сальдо.

Донецкая область, 14 марта

На Авдеевском направлении наши военные подошли к восточной окраине села Невельское, а также давят южнее. После его освобождения улучшится продвижение Армии России в Первомайском, считают военкоры.

Бои за Бердычи, в западной части Орловки, в Тоненьком и в Первомайском продолжаются, так же как и на Марьинском участке фронта в Георгиевке. В районе Победы наши бойцы расширяют плацдарм для последующего наступления.

В районе Клещеевки наши штурмовики зашли в северную часть посёлка, теперь им предстоит занять господствующие высоты, за которые идут ожесточённые сражения. На направлении на Часов Яр — тяжёлые бои в Ивановском (Красном).

Линии обороны ВСУ в Запорожье

Стоит отметить, что Киев планирует свои атаки согласно уже озвученным планам. Напомним, 25 февраля 2024 года министр обороны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2024-й" обозначил, что у страны готов план действий и он приведет её к победе, добавив, что документ не публичный. Однако военные эксперты проанализировали выступление министра, выделив ряд специфических особенностей.

Три линии обороны ВСУ. Инфографика © Life.ru

— Новый план, скорее всего, подразумевает акцент на проведение гибридных операций против России (что и происходит сейчас в приграничье). Последует усиление использования воздушных, наземных и морских беспилотных систем. Также в выступлении министр коснулся темы запуска нового логистического пункта для приёма западного вооружения. Будет сделана ставка на ускоренное производство собственного вооружения и строительство фортификационных сооружений, — отмечает военный эксперт Максим Ювачёв.

Ранее Life.ru уже сообщал о строительстве линий обороны из инженерных ограждений — "зубов дракона", на что выделено 1,3 миллиарда гривен. Согласно анализу геоданных военного эксперта Максима Ювачёва, в Запорожье Киев строит три линии обороны. Но первая возводится силами бригады ВСУ в районе Орехово-Работино, то есть по факту лопатным методом. Вторая — соединит Новояковлевку и Лукьяновское и составит 13 километров, а третья — охватит такие посёлки, как Юрковка, Заречное и Запорожец, и протянется на 9 километров. На две последние и выделялись деньги.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр". Фото © Telegram / Минобороны России

В Польшу готовится переброска 300 тысяч солдат НАТО

Заместитель начальника Генерального штаба польских вооружённых сил Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО готовы к перебазированию в Польшу. "Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас — это 300 тысяч в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед нею", — отметил он.

Польские солдаты. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вероятно, речь идёт о переброске сил на Украину либо о подготовке к возможному обострению на границе с Россией или Белоруссией, для этого накопят порядка 700 тысяч солдат, делают вывод военные эксперты.

— Польше хочется вернуть земли, которые она считает своими по историческим причинам. Однако если они туда зайдут, то уже не выйдут оттуда никогда, — сказал президент Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Киселёву. И этот сигнал — предупреждение Варшаве, которая сейчас находится в шаге от катастрофического сценария, полагают политологи.

Авторы Дмитрий Шестопалов