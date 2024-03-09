Почему отступают ВСУ: Почему Киев строит линию обороны по тендерам Западные СМИ открывают глаза, почему отступают ВСУ, а российские эксперты определили, где на самом деле строятся украинские оборонительные сооружения и почему они не идут ни в какое сравнение с "линиями Суровикина". 8 марта, 21:30 Работа расчёта САУ "Мста-С" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Потеря техники и живой силы

Сейчас, когда украинские подразделения покинули важные плацдармы на Донецком направлении и продолжают терять позиции, западные СМИ начали не только разбирать проблемы отступления, но и сообщать, как на самом деле живётся жителям в областях, оккупированных киевским режимом.

The Washington Post назвала потерю Авдеевки "сокрушительным поражением Украины", ссылаясь на комментарии азовцев* из 3-й штурмовой бригады, издание объясняет, что многие эвакуировались на свой страх и риск, поскольку приказ покинуть город пришёл слишком поздно, и они уходили под массированным огнём Армии России.

— На наших глазах соседняя колонна была уничтожена артиллерией. Люди моего возраста, от 20 до 30. Это была "дорога смерти", самая последняя от Авдеевки, — рассказал 21-летний свидетель с позывным Майор. А при отступлении своего подразделения он стал его командиром, поскольку "столько солдат было ранено, что не осталось никого старше". Многие военные не имели связи с начальством, кругом царил хаос. Поэтому отступление ВСУ из города превратилось в паническое бегство с чудовищными потерями.

Напомним, новый главком ВСУ Александр Сырский неслучайно анонсировал чистки среди командиров бригад после поездки на Восточный фронт, подтверждая своими действиями, что потери Украины на этом направлении колоссальны.

Спустя две недели ситуация для ВСУ ухудшилась. Военкоры прогнозируют новые котлы, и главный из них будет "вариться" на Харьковском направлении.

— Я понимаю этот процесс так: едва мы проходим сквозь первую линию и углубляемся в ближайший тыл, даже сверхмощно укреплённая передовая отчасти теряет свой смысл. Какой толк от бетона впереди, если мы уже сзади, мы грозим врагу с совершенно невыгодного направления, — объясняет процесс военкор Александр Сладков.

По его словам, наша армия с успехом применяет старую фортификационную классику: продвинулись вперёд — тут же укрепляемся, продвинулись — укрепляемся.

То, как горит чудо американского ВПК танк Abrams, прекрасно демонстрируют кадры пяти подряд подбитых "Абрамсов", многие из них уничтожены в результате работы народных дронов-камикадзе "Упырь". Первые три из них были поражены за шесть суток. В результате акции производителя Abrams мгновенно рухнули, корпорация теряет деньги.

ВС РФ уничтожили танк Abrams под Бердычами и инженерную машину M1150 ABV. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Использование дорогой американской техники говорит о том, что ВСУ кидают в бой резервные силы и технику, так как не могут сдержать наступление российских военных. По Сети гуляет анекдот, что главная цель украинского командования, отправляющего "Абрамсы" на убой, — разорить общественного деятеля и актёра Ивана Охлобыстина, обещавшего выплачивать по 15 миллионов за каждый уничтоженный танк.

Линия обороны по тендерам

Пишут западные СМИ и о коррупции. The New York Times сравнивает украинские укрепления с российскими и делает верный вывод о том, кто и как помогает освобождению Донбасса от киевского режима.

— Украинская оборона за пределами Авдеевки представляет собой лишь рудиментарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей для пехоты, позволяющей добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того, — пишет NYT. Автор резюмирует: "ЕС сделал всё для того, чтобы устроить себе неприятности. Такое случается, когда правящий класс полностью коррумпирован".

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Поэтому все разговоры о наличии у ВСУ оборонительной линии наподобие российской "линии Суровикина" на сегодняшний день — в пользу бедных.

Напомним, решение о "безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях" было принято правительством Украины в марте 2023 года. Тогда украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем была поставлена задача перед Минобороны совместно с другими министерствами, а также Генеральным штабом ВСУ обеспечить строительство фортификационных сооружений там, где это необходимо.

Уже в конце года Кабинет министров Украины анонсировал возведение трёхуровневой линии обороны. За строительство первой линии ответственны военные подразделения, второй и третьей линий — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое намеревалось привлечь подрядные организации через госзакупки.

Военный эксперт Максим Ювачёв напоминает, что в феврале 2024-го Шмыгаль заявил, что с начала текущего года на строительство "крепких защитных рубежей" было выделено 30,7 миллиарда гривен, то есть чуть более 787 миллионов долларов.

— Детальный анализ запланированных и проведённых тендеров на строительство украинских сооружений свидетельствует, что на работы и осуществление технического надзора было заключено всего лишь 90 контрактов. В 2024 году на торги выставлено уже около 474 заявок. При этом большинство контрактов заключено от местных органов власти из северных областей Украины, а сроком выполнения работ по возведению фортификационных сооружений в большинстве случаев является январь 2025 года (с промежуточной датой сдачи — апрель-май 2024 года). Таким образом, в течение 2023 года Минобороны Украины и местные органы власти фактически саботировали распоряжение украинского кабмина о строительстве линии обороны, в особенности на востоке страны, — комментирует военный эксперт Максим Ювачёв.

По его словам, в результате частям ВСУ на сегодняшний день приходится, по сути, самим оборудовать фортификационные сооружения на второй линии обороны (как, например, после сдачи украинскими силами Авдеевки) и цепляться за естественные препятствия — реки, возвышенности, лесные массивы. При этом украинскому населению активно анонсируют успехи в возведении фортификационных сооружений вдоль северной границы Украины — Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Авторы Дмитрий Шестопалов