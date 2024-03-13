Миссия выполнима: Как "Искандер-М" расправился с системой ПВО Patriot и киевской ЗРС С-300 Чувствительная потеря батареи Patriot в результате удара "Искандера-М" в районе Покровска в ДНР может стать поводом для Запада поднять вопрос остановки поставок американского ПВО Киеву. 12 марта, 21:37 Тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК "Искандер-М" в Калининградской области © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ОТРК "Искандер-М" на Донецком направлении оперативно уничтожает американские системы ПВО киевского режима, а также советские системы С-300, доставшиеся киевскому режиму в наследство. Западные эксперты признают, что мобильность наших оперативно-тактических ракетных комплексов значительно выше, чем у современных вариантов Patriot, а их система вертикального холодного пуска ракет позволяет вести огонь из укрытий между зданиями или в лесу, чего не могут себе позволить MIM-104.

Удар "Искандера" по двум пусковым установкам Patriot вызвал огромный резонанс. Речь идёт об удачной операции наших военных в районе Покровска (ДНР), когда баллистическими ракетами уничтожены не только американские ПВО с полным боекомплектом, но и два пикапа сопровождения, топливозаправщик и повреждён радар AN/MPQ-53. Кроме того, в окрестностях города наш разведывательный БЛА выявил украинскую ЗРС С-300. Целью установок могли стать самолёты-носители Су-24/34, использующие ФАБ-250/500/1500, сообщают военкоры.

Минобороны опубликовало видео объективного контроля точного удара ОТРК "Искандер" по позициям ВСУ. Видео © t.me / Военная хроника

— Украина получила системы Patriot из трёх стран: первую систему поставили совместно Германия и Нидерланды, а вторую — США. Подразделения, уничтоженные в результате недавнего удара, были доставлены из частей немецких ВВС, — пишет Military Watch Magazine.

MWM напоминает, что в мае 2023 года для нейтрализации украинских ракетных комплексов Patriot в Киеве Российской армией использовалась воздушная модификация баллистической ракеты 9К720 "Искандер". Также Министерство обороны России сообщало об успешном поражении американской ПВО 23 февраля текущего года. Это был первый случай, когда западные источники признали абсолютное уничтожение собственных систем ПВО.

Издание отмечает, что "Искандер-М" не был предназначен для подавления ПВО и вместо наведения по радиолокационным излучениям, как это делают другие ракеты, установка использует инерциальное и спутниковое наведение, его высокая точность и способность перенацеливаться во время полёта сделали его уникальным и эффективным оружием против мобильных ЗРК.

Эксперты Forbes подсчитали, что в результате удара было нейтрализовано до 13 процентов всех пусковых установок Patriot, доставленных на Украину. Аналогичные оценки сделаны и в других западных СМИ.

Выводы экспертов

Источники российских информагентств подтвердили удачные удары "Искандера-М" в районе Покровска. Увеличение возможностей аэроразведки и сокращение времени прохождения команды на пуск высокоточного оружия нервирует Запад и лишает преимуществ, объясняют военкоры.

— Такое количество поражённых объектов ПВО наводит на мысль, что за остатки системы противовоздушной обороны ВСУ взялись всерьёз. Причём значительную часть ВСУ вынужденно переместили к линии фронта из-за повышенной активности оперативно-тактической авиации ВКС РФ, — делают выводы эксперты.

Политолог-американист Малек Дудаков решил напомнить, сколько денег уходит на производство одной батареи Patriot. Крупнейший поставщик американского вооружения Raytheon тратит на это 1 миллиард долларов и несколько лет работы. Ракеты к Patriot обходятся в 4 миллиона долларов каждая.

— Из трёх украинских батарей Patriot одна была повреждена год назад в Киеве. Вторую добили "Искандером-М". Это тяжёлый удар для США. А запасы ракет для ВСУ наверняка уже подходят к концу — особенно на фоне перебоев с украинскими траншами в США. Поэтому эта потеря станет мощным аргументом для изоляционистов в стане республиканцев, требующих больше ничего на Украине не прожигать, — говорит Дудаков.

Авторы Дмитрий Шестопалов