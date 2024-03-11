Почему народный дрон "Упырь" бесит ВСУ и экспертов НАТО Три американских танка Abrams, поставленных США Украине, были подбиты беспилотниками-самоделками, созданными на средства, собранные простыми россиянами, — дронами-камикадзе "Упырь". В чём залог их успеха? 10 марта, 21:37 Все три американских танка Abrams уничтожены народными дронами "Упырь". Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Что меняет народный дрон-камикадзе "Упырь" в зоне СВО

Российский дрон-камикадзе "Упырь" стал настоящей звездой российской спецоперации на Украине после появления в Интернете видео, где под Авдеевкой с помощью этого беспилотника уничтожается хвалёный американский танк Abrams. И как оказалось, это далеко не первый подобный подвиг отечественного дрона. Выяснилось, что ранее там же были уничтожены ещё два Abrams, и тоже беспилотниками "Упырь". Таким образом, самодельный дрон стоимостью в полсотни тысяч рублей легко расправился с высокотехнологичным и защищённым танком, который в пересчёте на рубли стоит более 700 миллионов.

Так что этот дрон-камикадзе отнюдь не новичок на поле боя и не только снискал добрую славу у российских военных, но и вызвал серьёзную тревогу на Западе. Как сообщил в начале января этого года американский журнал Forbes, в настоящее время Россия выпускает до 300 "Упырей" в месяц. "Смертоносная точность этого дрона уже изменила характер военных действий в зоне СВО", — отмечается в публикации.

Кадры эпичного уничтожения американского танка Abrams народным дроном-камикадзе "Упырь". Видео © t.me / Повёрнутые на Z войне

Народный беспилотник

Принципиальное отличие "Упыря" от других БПЛА, имеющихся в распоряжении российских войск в зоне СВО, заключается в том, что это — в прямом смысле слова народный беспилотник. В его разработку не было вложено ни копейки государственных денег. Он полностью был создан на средства, собранные простыми россиянами.

Идею создания нового БПЛА осенью 2022 года подали военнослужащие, участвующие в спецоперации. Они обратились к знакомому бизнесмену и инженеру из Екатеринбурга Владимиру Ткачуку, и он взялся за дело. Вокруг идеи собралась команда энтузиастов из специалистов разных отраслей — инженеры, программисты, спортсмены-пилоты FVP-беспилотников. Проект привлёк внимание нескольких популярных военно-патриотических телеграм-каналов и военкоров. Они помогли организовать всенародный сбор денег на его реализацию.

— Осенью прошлого года ко мне обратились мои друзья, воюющие в зоне СВО, с предложением создать FPV-дрон. Я знал, что таких БПЛА на фронте всегда не хватает. При этом советских ручных противотанковых гранат, таких как ПГ-7ВЛ, РКГ-3М, в армии в достатке. Отсюда возникла идея сделать под данные боеприпасы беспилотный воздушный носитель. Когда всё получилось, я собрал команду инженеров. Первый дрон был изготовлен в начале 2023 года. С весны прошлого года "Упырь" успешно применяется на фронте, уничтожая пехоту в укрытиях, бронетехнику, включая танки, — рассказал основатель проекта Владимир Ткачук.

Выкладка БПЛА "Упырь" перед стартом тестовых облётов на полигоне. Фото © t.me / Повёрнутые на Z войне

По его словам, дрон называют "народным" потому, что "Упырь" был сделан и начал производиться без копейки государственных денег и частных инвестиций. В проект вложились люди, которые осознавали необходимость пополнения фронтовых подразделений подобными барражирующими боеприпасами". А также из-за скромной стоимости и высоких боевых возможностей. Общая стоимость дрона — около 50 тыс. рублей.

Характеристики дрона "Упырь"

— "Упырь" — это дрон-камикадзе коптерного типа. Он способен нести снаряды от РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды, которые изготавливают сами бойцы на линии боевого соприкосновения. Его аэродинамическая схема позволяет хорошо маневрировать. Беспилотник способен наносить существенный урон опорным пунктам врага, залетая непосредственно в блиндажи и окопы, — рассказал Владимир Ткачук.

Дрон "Упырь" является стандартным мультироторным квадрокоптером с четырьмя винтами, которые получают энергию от аккумулятора. Аппарат управляется оператором с помощью очков виртуальной реальности. От других подобных аппаратов его отличает значительная дальность полёта — 12 км.

Последняя версия "Упыря" способна поднимать массу полезного груза до четырёх килограммов. Дрон имеет скорость до 180 км/ч. Его вес без аккумулятора и боеприпаса составляет около 400 грамм.

Серьёзная угроза

Западные эксперты давно уже бьют тревогу по поводу превосходства России в сфере беспилотников, которые, по их мнению, представляют серьёзную угрозу не только для ВСУ, но и для армий НАТО. "Украина далеко позади России в плане производства дронов, а ведь они — это будущее войны", — заявила в интервью Bussiness Insider аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.

Немецкий журнал Bild придерживается того же мнения. "У украинцев большая проблема. У них не только мало боеприпасов, но и ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе. Это превосходство обеспечивается разведывательными дронами, которые отслеживают ситуацию, и ударными БПЛА, которые атакуют технику", — сообщает издание. В публикации отмечается, что российские БПЛА стали серьёзной угрозой для западной военной техники, поставляемой на Украину.

А американский Forbs констатирует, что российские дроны изменили ситуацию на поле боя до того, что украинские военные боятся даже нос высунуть из укрытия. "Из-за российских дронов для украинского танкиста крайне опасно выходить из укрытия и двигаться по полям или дорогам, особенно в дневное время", — сообщил он.

Авторы Владимир Дюжий