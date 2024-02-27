Задача — "закрыть небо": Что изменят в зоне СВО шведские истребители Gripen, которые требует Киев Парк самолётов ВВС Украины уничтожен в ходе СВО. Однако Киев надеется при помощи западных истребителей подавить господство России в воздухе. Ставка делается в том числе и на шведские JAS 39 Gripen, некоторые модификации которых могут взлетать прямо с автотрасс. 26 февраля, 21:44 JAS 39 Gripen Воздушных сил Швеции. Обложка © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Emerson

Ратификация парламентом Венгрии 26 февраля документа о вступления Швеции в НАТО открыла перед Киевом возможности получить обещанные Стокгольмом JAS 39 Gripen. Так как условием поставок шведских истребителей Киеву было вхождение в состав Североатлантического альянса. При этом эксперты считают, что если Украине удастся получить шведские многоцелевые истребители, которые сравнивают с американским F-35 и российским Су-35, то это может усложнить ситуацию на поле боя в зоне СВО. Кроме того, у Швеции порядка 200 моделей истребителя, аналогичных параметрам F-16.

Условия передачи JAS 39 Gripen Киеву

В октябре 2023 года шведские власти заявили, что передадут Киеву истребители JAS 39 Gripen после получения статуса в НАТО. Поначалу процесс ратификации соглашения о членстве затягивался из-за отказа двух стран: Турции и Венгрии. Но в конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал необходимые документы, а теперь это сделали парламентарии Венгрии.

Осенью спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Киев хочет получить от Запада истребители не хуже российского Су-35 — "повелителя неба". Причём, отметил он, это должны быть новые модификации. Всего власти Украины намерены выпросить у стран Запада 150 боевых самолётов, большую часть которых, как надеются украинские чиновники, составят F-16.

— Наш основной конкурент и противник в борьбе за преобладание в воздухе — это Су-35. Надо понимать, что самолёт, который мы хотим получить от партнёров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении, — заявлял Игнат.

Шведский многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen. Фото © ТАСС / EPA / Zuma / FRANCIS R. MALASIG

— Шведское правительство, очевидно, в порядке жеста доброй воли может пойти на отправку истребителей четвёртого поколения. Но не думаю, что они смогут выделить больше одной эскадры, — полагает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. — Это носители ракет Storm Shadow, SCALP, TAURUS T. И на них найдётся управа: Россия ответит работой Су-35 и Су-57. Новые истребители придётся сбивать до запуска ракет, чья дальность от 300 до 500 километров.

Когда шведские истребители отправят Киеву

После провала попытки демократов в Конгрессе США утвердить финансовую помощь Киеву к финансированию ВСУ подключились страны ЕС. И Стокгольм уже продемонстрировал свои возможности. 20 февраля шведское правительство представило Украине 15-й и самый крупный пакет военной поддержки с начала СВО. Его стоимость — 7,1 миллиарда шведских крон. В него вошли боевые катера, малые и быстрые моторные лодки и подводное оружие. Кроме того, шведское правительство отправит Киеву артиллерийские боеприпасы, зенитные системы, ПТУР, ручные гранаты и другие средства.

Западные СМИ уже открыто пишут, что истребители четвёртого поколения JAS 39 Gripen С/D могут быть в скором времени отправлены на Украину. Об этом заявил директор по маркетингу компании Saab Микаэль Франзен в комментарии Defense News.

— Мы ожидаем, что если бы такое решение было одобрено шведским правительством, то отправка самолёта на Украину была бы достаточно быстрым процессом. Сейчас мы движемся в правильном направлении, — заявил директор по маркетингу Saab Микаэль Франзен на Сингапурском авиашоу в феврале, накануне голосования венгерского парламента.

Также издание подтвердило информацию о том, что осенью прошлого года украинские пилоты успешно испытали самолёты Gripen в Швеции, что наблюдатели расценили как знак того, что переговоры об их передаче продвигаются.

— В среднем требуется от четырёх до шести месяцев, чтобы обучить пилота использованию истребителя Gripen JAS39 в технике выполнения ограниченного набора задач, таких как воздух – воздух и за пределами видимости, — отметил экс-пилот Gripen и советник по воздушным операциям Saab Юсси Халметойи.

Вопросами возможных поставок новейших машин шведский производитель начал заниматься ещё осенью. Так, в сентябре Sveriges Radio со ссылкой на собственные источники сообщало, что "на заводе Saab в городе Линчёпинг имеется несколько готовых корпусов, некоторые из которых пусты, при этом другие содержат оборудование".

Особенности истребителей JAS 39 Gripen С/D

Saab JAS 39 Gripen ("Грифон") — шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, производимый компанией "СААБ Авионикс" (Saab AB). JAS расшифровывается так: Jakt — "истребитель", Attack — "штурмовик", Spaning — "разведчик". "Грифоны" совершают взлёт и посадку прямо на автомобильных дорогах: им не нужны взлётно-посадочные полосы, так как машины снабжены прочными и высокими шасси и компактны по габаритам.

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что возможность садиться и взлетать с дорог доступна истребителям начиная с третьего поколения. Украинские ВВС применяли такую тактику, когда самолёты взлетали с территории Румынии, наносили удары на линии боевого соприкосновения и разворачивались, не входя в зону наших систем ПВО. Пилоты также садились на шоссе, где их дозаправляли в течение 15 минут, и улетали обратно на территорию Румынии.

— Долгое время они были неуязвимы, пока Россия не поменяла тактику и не стала их встречать ракетами на шоссе. Например, С-400 или "воздух – воздух" большой дальности. Сейчас главный вопрос, где западные истребители будут взлетать и как ВСУ попытаются это организовать, — говорит Леонков.

Шведские Gripen могут обладать разительно отличающимися характеристиками — всё зависит от модификации. Фото © ТАСС / Zuma Exclusive

Тактико-технические характеристики JAS 39 Gripen C (D): Экипаж: 2 человека

Длина: 14,8 м

Размах крыла: 8,4 м

Высота: 4,5 м

Площадь крыла: 30 м²

Максимальная взлётная масса: 14 000 кг

Масса полезной нагрузки: 5300 кг

Масса топлива во внутренних баках: 2000 кг

Двигатель: "Вольво Аэро RM12"

Максимальная скорость на большой высоте: ~ 2200 км/ч

Боевой радиус: 800 км

Пушечное вооружение: 1 × 27-мм Mauser BK27 (боезапас — 120 снарядов)

Ракеты: "воздух – воздух", "воздух – поверхность"

Бомбы: 4 × GBU-12 Paveway II, 2 × Bombkapsel 90 (кассетная бомба), 8 × Mark 82.

Модели JAS 39 Gripen C (D) состоят на вооружении семи стран, включая Швецию. Парк таких самолётов в мире насчитывает более 160 единиц.

В феврале власти США объяснили, почему F-16 бесполезны для Украины. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ не хватает лётчиков, способных управлять американскими истребителями.

— Киев запрашивал F-16, и мы не отказывались поставить F-16, однако проблема в том, что не так много украинских пилотов умеют управлять данными истребителями, — отметил он в беседе с ABC.

По мнению Алексея Леонкова, это практически означает, что Киев не получит эти истребители в ближайшее время. Ведь у самолёта должна быть система обслуживания — своя аэродромная техника. Например, чтобы дозаправить F-16, туда должен приехать специальный топливозаправщик.

— В этом году Киев не получит эти самолёты, потому что, скорее всего, наёмников-пилотов, которые согласились бы лететь на собственную смерть даже за очень большие деньги, больше нет. Это должны быть пилоты экстра-класса, которые могут выполнять боевую работу в условиях противодействия комплексов ПВО, которые сбивают цели на дальность 400 километров, — отметил Леонков.

Авторы Дмитрий Шестопалов