Смертоносные невидимки: Как повлияют на ход СВО российские "Оводы", напугавшие ВСУ и Запад Разработанная для Су-57 модернизированная модификация ракеты Х-59 стала ответом России на натовскую Storm Shadow. Какие характеристики делают её опасной для украинских подразделений? 20 февраля, 21:37 Обновлённый вариант ракеты Х-59МК2. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

В украинских и западных СМИ обсуждают применение Россией в ходе СВО новейших модернизированных крылатых ракет Х-59. Натовские военные стали понимать, что у России есть адекватный ответ на передачу Западом Украине ракет Storm Shadow.

— Российские ВВС впервые применили новую крылатую ракету Х-59 для поддержки текущих операций на Украине, причём новое оружие было разработано специально для истребителя пятого поколения Су-57. Расширенные возможности его ракет являются одной из областей, в которой российский самолёт особенно выделяется, — сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine.

Неуловимая невидимка

Американский военный портал The WarZone уточняет, что удар по объектам ВСУ был нанесён ракетами X-69, которые, по его утверждению, являются "переупаковкой" ракеты Х-59. "Вероятно, новейшая российская ракета по своим характеристикам является аналогом Storm Shadow", — делает вывод The WarZone. В публикации издания отмечается, что в 2015 году Х-59 была полностью переработана, превратившись в оружие с характеристиками малозаметности.

Технические характеристики Х-59

По данным зарубежных СМИ, Х-59 является крылатой ракетой класса "воздух – земля". Как сообщает американское издание The Drive, она имеет дозвуковую скорость полëта, массу боевой части 310 кг и дальность полёта до 290 км. При этом подчёркивается, что ракета является универсальной в плане носителей, поэтому может применяться не только с Су-57, но также и с МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35. По мнению авторов публикации, основная черта данной ракеты в том, что из-за компоновки, небольших размеров и высоты полёта её крайне сложно перехватить.

Су-57 — носители ракет Х-59, которые испугали Запад. Фото © Shutterstock

Эволюция "Овода"

Высокоточные ракеты воздушного базирования большой дальности начали разрабатываться для того, чтобы поражать цели противника без захода самолёта-носителя в зону действия вражеской ПВО. Одним из первых таких отечественных боеприпасов стала ракета класса "воздух – земля" Х-59, созданная МКБ "Радуга" в начале 70-х годов прошлого века. Она предназначалась для поражения наземных целей, а также небольших кораблей, прикрытых ПВО противника, и имела дальность 40 км.

Ракета Х-59 на МАКС-2009. Фото © Wikipedia / Allocer

Однако развитие средств ПВО требовало и совершенствования средств поражения. Поэтому к концу 80-х была создана усовершенствованная версия "Овода" — ракета Х-59, получившая новый турбореактивный двигатель и имевшая дальность 115 км. Вторая усовершенствованная модификация "Овода" — Х-59 — появилась в арсенале российских ВВС в 2000-х годах. Главное её отличие от предшествующих образцов заключалось в интеграции системы навигации ГЛОНАСС/GPS. Также разработчики установили на ракету активную радиолокационную головку самонаведения, что облегчило процесс сопровождения ракеты штурманом.

И, наконец, вершиной эволюции "Овода" является ракета Х-59, впервые представленная на авиасалоне МАКС-2015. Согласно информации, опубликованной на выставке, масса ракеты — 770 кг, длина — 4,2 м, скорость полёта — 750–1000 км/ч, высота полёта — 50–300 м, дальность — 290 км. Боеприпас может оснащаться проникающей фугасной и кассетной боевыми частями массой 310 кг. Х-59 приспособлена под размещение во внутрифюзеляжном пространстве самолёта пятого поколения Су-57. Каждая такая боевая машина может нести до четырёх ракет.

— Заявленная на МАКС дальность — 290 км. Этот показатель соответствует экспортным ограничениям на дальность российского ракетного вооружения. Но специалисты сходятся во мнении, что реальная дальность Х-59 уверенно превышает 300 км и может достигать 500 км, — считает военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Ответ натовской Storm Shadow

Опыт создания и боевого применения обновлённого "Овода" позволил специалистам МКБ "Радуга" разработать ещё более эффективную крылатую ракету, получившую наименование Х-69. Обе ракеты имеют схожую аэродинамическую форму и массогабаритные характеристики. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Х-69 является концептуально новым изделием, хоть и уходит своими корнями в семейство "Овод".

— Прежде всего Х-69 отвечает запросу военных на снижение радиолокационной заметности и повышение дальности поражения целей. С развёртыванием серийного производства этой ракеты "Оводы" будут уходить в историю. Однако Х-59, скорее всего, продолжит выпускаться и применяться по объектам ВСУ, — считает Леонков.

Западные эксперты считают, что характеристики ракеты Х-69 схожи с показателями Storm Shadow. Фото © Voennoedelo / A. Krivonosov

Применение российскими войсками ракеты Х-59 и тем более Х-69 на Украине неслучайно наделало такой переполох на Западе. Ведь их характеристики схожи с показателями ракет Storm Shadow, которые страны НАТО начали поставлять Киеву весной 2023 года. Натовская ракета имеет следующие характеристики: масса — 1300 кг, длина — 5,1 м, дальность — 560 км, высота полёта — 30–40 м, скорость — 1000 км/ч. При сравнении с показателями российской ракеты становится очевидно, что натовский боеприпас при аналогичных полётных характеристиках проигрывает российскому в весе, поскольку почти вдвое тяжелее, и выигрывает в дальности — 560 км против 290 км.

Однако цифра эта весьма лукавая. Дальность 560 км имеют вовсе не авиационные ракеты Storm Shadow класса "воздух – земля", а ракеты морского базирования, устанавливаемые на французские фрегаты FREMM. Модификация же Storm Shadow, устанавливаемых на натовские истребители, имеет дальность 250–300 км, так как ракеты большей дальности слишком тяжелы для самолётов. Так что и по этому показателю российский боеприпас ничуть не уступает западному. Поэтому бурная радость киевских пропагандистов по поводу получения Украиной вооружения, аналогов которого якобы нет у России, оказалась, мягко говоря, преждевременной. Есть у России такое оружие. И украинским боевикам действительно есть чего бояться.

— Одной из наиболее эффективных малозаметных тактических ракет, способных с вероятностью около 90–95% преодолевать эшелонированные позиционные районы ПВО-ПРО противника в сверхнизковысотном режиме, является Х-69. Цели с подобной отражающей поверхностью могут быть обнаружены радарами самолётов дальнего обнаружения системы AWACS на удалении не более 80–110 км. Как следствие, операторы самолётов НАТО, находящихся над Румынией, не способны обнаруживать ракеты Х-69 после их запуска по объектам ВСУ на Запорожском и Днепропетровском направлении, — пояснил огромную обеспокоенность киевских властей и западных экспертов применением этих ракет Россией в зоне СВО военный обозреватель Евгений Даманцев.

Авторы Владимир Дюжий