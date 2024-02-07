Что изменят дальнобойные ракеты AGM-158 JASSM в зоне СВО США собираются поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Как это изменит ситуацию на поле боя и какие регионы РФ окажутся под угрозой обстрелов. 6 февраля, 21:40 Запуск крылатой ракеты AGM-158B JASSM. Обложка © Shutterstock

ВСУ вместе с истребителями F-16 получат ракеты с дистанцией поражения до 500 километров. Об этом заявил командующий Объединёнными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Учитывая разнообразные возможности оснащения снарядами F-16, большинство военных экспертов полагают, что речь идёт о крылатых ракетах AGM-158 JASSM с дальностью полёта до 370 километров и AGM-158B JASSM-ER — до 980 километров. То есть новые поставки позволят ВСУ обстреливать ракетами не только новые территории, но и любой город в Приволжском федеральном округе.

Ранее Forbes объяснял, что американские истребители F-16 "пока несовместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но адаптированы к JASSM". А соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы.

Характеристики крылатых ракет JASSM

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Модификация AGM-158A JASSM имеет дальность полёта более 370 километров, а модификация AGM-158B JASSM-ER — 980 километров. Один F-16 может нести две такие ракеты.

AGM-158 JASSM создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности — ЭПР (эффективная площадь рассеяния), что сокращает возможности обнаружения радарами противника. Также на видимость влияет современная инфракрасная головка самонаведения, которая работает лишь на конечном участке полёта.

Ракета класса "воздух – земля" AGM-158 JASSM. Фото © ТАСС / AP / Alik Keplicz

Ракеты JASSM оснащены системой наведения с использованием GPS и инерциальных навигационных систем, что обеспечивает высокую точность поражения целей. Ракеты имеют способность маневрирования во время полёта, что делает их сложными для перехвата.

JASSM могут быть оснащены различными типами боевых частей, включая взрывчатые вещества или подкалиберные боеприпасы. Это позволяет поражать различные типы целей, такие как здания, бункеры, военную технику и прочие объекты.

Ракеты JASSM могут быть знакомы российским разработчикам по опыту военных действий в Сирии. Напомним, в 2018 году после совместного удара крылатыми ракетами Франции, США и Великобритании по сирийским войскам образцы были отправлены в Россию для изучения и оценки, сообщали в Military Watch Magazine ещё несколько лет назад. Издание отметило, что спустя месяц после удара, в апреле 2018 года, российские источники сообщили, что страна намерена разработать новые платформы радиоэлектронной борьбы на основе приобретённой информации.

Аэродромы для F-16 с ракетами JASSM

Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков заметил, что "если на территории другого государства будет действовать авиация, которая будет наносить удары по нашим войскам, то это означает, что эта страна вступила с нами в военный конфликт и на неё будет оказываться воздействие". По его словам, Украина располагает площадками для небольших групп, но принять серьёзную группировку в несколько десятков машин у Киева возможности нет.

Воздухозаборники истребителя F-16 расположены очень низко и легко собирают мусор, поэтому самолеты могут садиться и взлетать только с ВПП НАТО. Фото © ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli

Для функционирования F-16 потребуются аэродромы граничащих с Украиной стран НАТО. Для американских истребителей важны технические требования к взлётно-посадочным полосам (ВПП). У F-16 они очень высокие, так как его воздухозаборники расположены низко и легко собирают мусор. Украина с начала 2023 года также вела подготовку своих аэродромов к требованиям НАТО. Но инфраструктуру площадок киевского режима Россия успешно уничтожает.

Среди соседей, готовых предоставить аэродромы подлёта, военные эксперты называли Польшу, Румынию и страны Прибалтики. При этом на Западе понимают, что F-16 войну не выиграют. Превосходство Российской армии в воздухе сохранится, даже если истребители будут использоваться с натовских аэродромов за пределами Украины, что означает прямое вовлечение в конфликт одной или нескольких стран НАТО.

Западные СМИ — о готовности к войне с Россией

Сейчас заявления представителей ВСУ совпадают с действиями европейских властей, которые ведут подготовку общественного мнения. Например, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Super Express 5 февраля заявил, что не исключает нападения России. Также он напомнил, что польскую армию ожидает трансформация: в 2025 году войска будут готовы присоединиться к созданию сил быстрого реагирования НАТО.

Военные учения в Польше. Фото © ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Ранее глава британского Генштаба генерал Патрик Сандерс призвал готовиться к большой войне и увеличивать резерв через обучение гражданских лиц. О рисках российского нападения предупреждали власти Германии, Швеции, Норвегии и представители НАТО, напоминает BBC.

Авторы Елена Стафеева