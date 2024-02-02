Под ударом: Как повлияют на ход СВО новейшие американские заряды GLSDB США собирается поставить Украине дальнобойные реактивные боеприпасы GLSDB. Как считают американские военные эксперты, это даст ВСУ больше возможностей бить по тылам РФ. 1 февраля, 21:40 На какие регионы РФ могут быть нацелены ещё не испытанные в США бомбы GLSDB. Обложка © SAAB

Украинские боевики получат из США оружие, которое не стоит на вооружении даже американской армии. Речь идёт о реактивных снарядах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Их нет ещё ни у кого и, похоже, территория Украины станет полигоном для испытаний.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, будучи в Киеве, что GLSDB уже в пути. В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставка оружия указывает на то, что Вашингтон желает продлить агонию киевского режима.

GLSDB должны были оказаться у ВСУ ещё в 2023 году. Возможность поставок начали обсуждать в ноябре 2022 года, но только в марте прошлого года подписали контракт на их производство. В итоге, по данным Politico, Украина получит GLSDB уже в ближайшие дни. Американский чиновник, с которым удалось пообщаться журналистам, заявляет, что снаряды "открывают перед ВСУ другие возможности для нанесения ударов, которых прежде не было". Для украинских вооружённых сил GLSDB является определённым подспорьем, так как авиации почти не осталось, а вот с наземными установками, с которых и осуществляется запуск, проблем нет.

Характеристики GLSDB

GLSDB ­— разработка компаний Boeing и Saab Group. Фактически — это синтез бомбы GBU-39 с двигателем реактивного снаряда М26. Для запуска требуются комплексы РСЗО M270 или M142 HIMARS, которые у Украины есть. Дальность стрельбы — 150 километров. Боевая часть GBU-39 почти 100 килограммов. А наведение на цель осуществляется с помощью спутниковой навигации. Принцип работы прост: бомба выводится на нужную высоту с помощью М26, отстыковывается и далее направляется к цели.

Сейчас GBU-39 стоят на вооружении США, Израиля и Италии. Эти бомбы американцы применяли на войне в Ираке и Афганистане. В ходе операции "Литой свинец" Израиль в 2008–2009 годах наносил ими удары по сектору Газа.

Интересно, что GLSDB уже, возможно, использовались в зоне СВО. 28 марта 2023 года Минобороны России сообщило, что один управляемый реактивный снаряд был перехвачен средствами противовоздушной обороны. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Что попадёт под удар GLSDB

Зона поражения GLSDB. Инфографика © LIFE

Учитывая, что GLSDB может поражать цели на расстоянии около 150 километров, то под удар может попасть северная часть Крыма, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР, а также наши старые регионы — Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области. Нельзя исключать и удары по Белоруссии, например в зоне поражения Гомель и Брест.

Кроме того, ВСУ получают возможность бить по тыловым районам, где Вооружённые силы Российской Федерации имеют склады и места расположения техники и личного состава.

— Передача GLSDB не повлияет на ход СВО. Может только немного усложнить ситуацию в плане расположения наших войск и логистики. Больше проблем будет у тыловых городов, которые находятся за линей фронта. В зону поражения попадает и Мариуполь, и Бердянск, который и сейчас под угрозой прилётов HIMARS, и Крым, и многие другие. Но мы уже не размещаем свои воинские контингенты в населённых пунктах вместе. Сейчас наши бойцы располагаются небольшими группами. В тылу военные тоже пытаются рассредоточиться. И как показывает практика, наша ПВО часто сбивает большое количество ракет, — пояснил военный эксперт Александр Матюшин.

При этом военные эксперты говорят, что российские системы ПВО быстро адаптируют к новым бомбам.

— Наши бойцы на фронте уже получили информацию о ракетах, которые США передают Украине. Солдаты уверены, что отечественное ПВО быстро адаптируется и будет их сбивать так же, как HIMARS. Чего бы дальше ни предпринимали США и европейцы, мы готовы к этому, — считает военный корреспондент Елена Бобкова, работающая сейчас на Донецком направлении.

Однако не так страшен черт, как его малюют. Российская ПВО за время СВО научилась сбивать снаряды от HIMARS и новинку тоже научится сбивать. Для ликвидации воздушных целей у нас есть ЗРК "Тор", "Бук", С-300 и С-400, зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1". Также нельзя исключать их уничтожение при транспортировке. Кстати, поставка GLSDB осуществляется ещё по старым контрактам. На новые у Вашингтона денег до сих пор нет, так что количество поставляемого оружия может быть мизерным.

Авторы Даниил Черных