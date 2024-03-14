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14 марта, 06:11

Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов

МО: Средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью

Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории утром в четверг, 14 марта.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что 14 украинских беспилотников перехвачено и уничтожено за минувшую ночь в двух регионах России. Речь идёт о Белгородской и Курской областях.

ВСУ атаковали Белгород беспилотником
ВСУ атаковали Белгород беспилотником
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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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