Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов

Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории утром в четверг, 14 марта.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.