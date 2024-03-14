Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов
МО: Средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью
Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории утром в четверг, 14 марта.
"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что 14 украинских беспилотников перехвачено и уничтожено за минувшую ночь в двух регионах России. Речь идёт о Белгородской и Курской областях.
t.me / V_Zelenskiy_official