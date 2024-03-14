Средства ПВО пресекли атаку 14 беспилотников по Белгородской и Курской областям
Четырнадцать украинских беспилотников перехвачено и уничтожено за минувшую ночь в двух регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО работали в Белгородской (11 дронов) и Курской (три дрона) областях.
Напомним, ночью в Курской области объявили угрозу атаки беспилотников, а в Белгородской — ракетную угрозу. После этого губернаторы сообщили о работе ПВО. В Белгородчине два дрона атаковали посёлок Прохоровка.
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ТАСС / Николай Гынгазов