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14 марта, 06:52

"Только что машина взорвалась": Life.ru публикует страшное видео из Белгорода, где снаряд ВСУ убил мужчину

Life.ru публикует видео со въезда в Белгород, где украинский снаряд убил мужчину

Житель Белгорода снял первые мгновения после прилёта украинского реактивного снаряда по машине, в которой находился водитель. На видео SHOT — горящая дорога и эмоции мужчины, ставшего свидетелем трагедии.

Место смерти жителя Белгорода от украинского снаряда. Видео © SHOT

"Мамочка, передо мной только что машина взорвалась", — выкрикнул он.

Также появилось другое видео из Белгорода, попавшего под обстрел со стороны украинской армии. На нём — коридор в здании бюро судебно-медицинской экспертизы, два этажа которого пострадали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстановка в Белгороде после обстрела. Видео © Telegram / "Белгород"

ВСУ атаковали Белгород беспилотником
ВСУ атаковали Белгород беспилотником

Напомним, что утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине сто метров. Ещё три человека пострадали.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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