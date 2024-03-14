"Только что машина взорвалась": Life.ru публикует страшное видео из Белгорода, где снаряд ВСУ убил мужчину

Житель Белгорода снял первые мгновения после прилёта украинского реактивного снаряда по машине, в которой находился водитель. На видео SHOT — горящая дорога и эмоции мужчины, ставшего свидетелем трагедии.

Место смерти жителя Белгорода от украинского снаряда. Видео © SHOT

"Мамочка, передо мной только что машина взорвалась", — выкрикнул он.

Также появилось другое видео из Белгорода, попавшего под обстрел со стороны украинской армии. На нём — коридор в здании бюро судебно-медицинской экспертизы, два этажа которого пострадали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстановка в Белгороде после обстрела. Видео © Telegram / "Белгород"