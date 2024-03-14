"Только что машина взорвалась": Life.ru публикует страшное видео из Белгорода, где снаряд ВСУ убил мужчину
Life.ru публикует видео со въезда в Белгород, где украинский снаряд убил мужчину
Житель Белгорода снял первые мгновения после прилёта украинского реактивного снаряда по машине, в которой находился водитель. На видео SHOT — горящая дорога и эмоции мужчины, ставшего свидетелем трагедии.
Место смерти жителя Белгорода от украинского снаряда. Видео © SHOT
"Мамочка, передо мной только что машина взорвалась", — выкрикнул он.
Также появилось другое видео из Белгорода, попавшего под обстрел со стороны украинской армии. На нём — коридор в здании бюро судебно-медицинской экспертизы, два этажа которого пострадали. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Обстановка в Белгороде после обстрела. Видео © Telegram / "Белгород"
Напомним, что утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине сто метров. Ещё три человека пострадали.