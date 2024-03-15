Хакеры выложили секретные данные МО Украины об истинных потерях танков Abrams

За считаные дни ВСУ лишились на поле боя сразу нескольких поставленных США танков Abrams, выяснили хакеры из группы "Берегини". Они опубликовали документы, подтверждающие, что час хвалёной техники на фронте оказался короток и бесславен.

"Министерство обороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней были уничтожены два танка, одна машина разграждения (сделанная на основе Abrams. — Прим. Life.ru) и ещё один танк повреждены попаданием ракеты", — говорится в телеграм-канале хакеров.