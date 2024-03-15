Хакеры выложили секретные данные МО Украины об истинных потерях танков Abrams
Хакеры из группы "Берегини" опубликовали документы о потерях танков Abrams ВСУ
За считаные дни ВСУ лишились на поле боя сразу нескольких поставленных США танков Abrams, выяснили хакеры из группы "Берегини". Они опубликовали документы, подтверждающие, что час хвалёной техники на фронте оказался короток и бесславен.
Уничтожение танка M1A1SA Abrams. Видео © t.me / Dambiev
"Министерство обороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней были уничтожены два танка, одна машина разграждения (сделанная на основе Abrams. — Прим. Life.ru) и ещё один танк повреждены попаданием ракеты", — говорится в телеграм-канале хакеров.
Напомним, 11 марта ВС России уничтожили очередной американский танк Abrams, поставленный Киеву США. Первую машину 26 февраля подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Затем российский дрон "Упырь" уничтожил ещё одну. Немногим позднее выяснилось, что противник лишился ещё одного хвалёного "Абрамса".
ТАСС / ABACA