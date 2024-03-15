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15 марта, 15:21

Хакеры выложили секретные данные МО Украины об истинных потерях танков Abrams

Хакеры из группы "Берегини" опубликовали документы о потерях танков Abrams ВСУ

За считаные дни ВСУ лишились на поле боя сразу нескольких поставленных США танков Abrams, выяснили хакеры из группы "Берегини". Они опубликовали документы, подтверждающие, что час хвалёной техники на фронте оказался короток и бесславен.

Уничтожение танка M1A1SA Abrams. Видео © t.me / Dambiev

"Министерство обороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней были уничтожены два танка, одна машина разграждения (сделанная на основе Abrams. — Прим. Life.ru) и ещё один танк повреждены попаданием ракеты", — говорится в телеграм-канале хакеров.

ВСУ на одном из участков фронта за неделю потеряли почти три тысячи бойцов и 19 бронемашин
ВСУ на одном из участков фронта за неделю потеряли почти три тысячи бойцов и 19 бронемашин

Напомним, 11 марта ВС России уничтожили очередной американский танк Abrams, поставленный Киеву США. Первую машину 26 февраля подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Затем российский дрон "Упырь" уничтожил ещё одну. Немногим позднее выяснилось, что противник лишился ещё одного хвалёного "Абрамса".

Обложка ©

ТАСС / ABACA

Матвей Константинов
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