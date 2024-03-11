Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного американского танка Abrams

Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне спецоперации, информацию об этом подтвердило Минобороны РФ.

По данным ведомства, Abrams уничтожен на Авдеевском направлении, где ВС РФ за сутки отразили 11 контратак ВСУ в районах Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького.