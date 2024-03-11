Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного американского танка Abrams
Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне спецоперации, информацию об этом подтвердило Минобороны РФ.
По данным ведомства, Abrams уничтожен на Авдеевском направлении, где ВС РФ за сутки отразили 11 контратак ВСУ в районах Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького.
"Противник потерял более 430 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей", — отметили в МО РФ.
Напомним, что 26 февраля стало известно об уничтожении первого Abrams. Танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады на Авдеевском направлении. Позже выяснилось, что российский "Упырь" уничтожил ещё один танк американского производства в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит БПЛА третий Abrams. И накануне, 11 марта, стало известно о четвёртом уничтоженном "Абрамсе".
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