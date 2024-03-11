В зоне СВО уничтожен ещё один американский танк Abrams
ТАСС: В ДНР подтвердили уничтожение очередного танка Abrams под Бердычами
Российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, уничтожили очередной американский танк Abrams. Как предаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского, техника была поражена недалеко от населённого пункта Бердычи под освобождённой Авдеевкой.
"Получил подтверждение об очередном уничтоженном американском Abrams", — заявил собеседник информагентства.
По словам чиновника, бронемашина была уничтожена после выстрела из противотанкового гранатомёта. Кимаковский подчеркнул, что экипаж был ликвидирован вместе с техникой.
Напомним, что 26 февраля стало известно об уничтожении первого Abrams. Танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Позже выяснилось, что российский "Упырь" уничтожил ещё один танк американского производства в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит БПЛА третий Abrams.
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