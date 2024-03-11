В зоне СВО уничтожен ещё один американский танк Abrams

Российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, уничтожили очередной американский танк Abrams. Как предаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского, техника была поражена недалеко от населённого пункта Бердычи под освобождённой Авдеевкой.