ВСУ на одном из участков фронта за неделю потеряли почти три тысячи бойцов и 19 бронемашин

Армия РФ продолжает продвигаться и занимать более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. В результате действий российских войск ВСУ за неделю (с 9 по 15 марта) потеряли свыше 2710 бойцов убитыми и ранеными, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей. Нанесено поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Новожеланное, Новогродовка, Розовка и Калиново (ДНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Также нашим бойцам удалось отразить 64 контратаки противника в районах населённых пунктов Бердычи, Семёновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка (ДНР). Помимо потерь в живой силе ВСУ на Авдеевском направлении лишились трёх танков, в том числе американского Abrams, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии, отметили в министерстве.