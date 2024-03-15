ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых высокоточных ударов по объектам ВСУ

В период с 9 по 15 марта российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ, а также по местам дислокации украинских националистов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"ВС РФ нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Удары наносились в том числе и по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены, подчеркнули в министерстве.