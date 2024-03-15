Минные поля и "Торнадо": Минобороны раскрыло подробности разгрома диверсантов у села Козинка

14 марта российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали очередную попытку прорыва ВСУ и иностранных наёмников на территорию Белгородской области, на этот раз в районе приграничного населённого пункта Козинка. Однако при попытке продвижения украинские диверсанты были обнаружены и уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 16.30 мск 14 марта украинская ДРГ, в составе которой было до 30 бойцов сил специальных операций и иностранных наёмника, на двух вертолётах Ми-8 высадилась в километре от границы с РФ. Группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка и зашла в несколько домов на окраине. Но при попытке продвижения вглубь села украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями ВС РФ и погранслужбы ФСБ.

"Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности. Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины", — сообщили в ведомстве.

Однако на этом неприятности для ДРГ противника не закончились. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская прямо у госграницы, но её заблокировали российская армия. Остатки группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены.

"Одновременно с этим, огнём РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над населённым пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы", — добавили в МО РФ.