Курский губернатор заявил о провальной попытке украинской ДРГ войти в Тёткино

Украинские диверсионные группы предпринимают новые попытки прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отражают их атаки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе посёлка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооружённых сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", — написал Старовойт в телеграм-канале.