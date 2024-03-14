Курский губернатор заявил о провальной попытке украинской ДРГ войти в Тёткино
Украинские диверсионные группы предпринимают новые попытки прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отражают их атаки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе посёлка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооружённых сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый россиянин. Глава Курской области призвал игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространять непроверенную информацию.
Напомним, 12 марта Минобороны сообщило о том, что украинские ДРГ пытались осуществить прорыв в приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Однако ни одна атака противника не удалась, враг был обращён в бегство. По данным ведомства, потери ВСУ после атаки на российскую границу составили 234 бойца, семь танков и три Bradley. Позже военные показали видео мирной жизни в населённом пункте Тёткино Курской области, куда предпринимала попытку ворваться украинская диверсионно-разведывательная группа.
Telegram / Минобороны России