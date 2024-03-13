"Пытаются запугать": В Госдуме объяснили участившиеся атаки ВСУ по мирному населению

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил Life.ru, что с военной точки зрения массированные удары беспилотников по городам России не имеют смысла. По его словам, ВСУ таким образом хотят запугать мирное население на фоне успеха российских военных на поле боя.

Депутат Красов объяснил участившиеся атаки ВСУ. Видео © Life.ru

"С военной точки зрения это смысла не имеет. Мы ещё раз убеждаемся, что Украина стала террористическим государством. Они пытаются такими действиями запугать население нашей страны", — сказал депутат, отметив, что ВС РФ шаг за шагом выполняют поставленные задачи.