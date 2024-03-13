"Пытаются запугать": В Госдуме объяснили участившиеся атаки ВСУ по мирному населению
Депутат Красов: ВСУ совершают удары по мирным объектам на фоне успеха ВС РФ
Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил Life.ru, что с военной точки зрения массированные удары беспилотников по городам России не имеют смысла. По его словам, ВСУ таким образом хотят запугать мирное население на фоне успеха российских военных на поле боя.
Депутат Красов объяснил участившиеся атаки ВСУ. Видео © Life.ru
"С военной точки зрения это смысла не имеет. Мы ещё раз убеждаемся, что Украина стала террористическим государством. Они пытаются такими действиями запугать население нашей страны", — сказал депутат, отметив, что ВС РФ шаг за шагом выполняют поставленные задачи.
При этом парламентарий подчеркнул, что российский народ стойко переносит тяготы вооружённого конфликта. Он отметил, что мирные граждане поддерживают наших бойцов из тыла, приближая час победы.
Life.ru писал, что в последние дни участились атаки со стороны ВСУ. Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино. В результате попадания снаряда мужчина получил контузию. Кроме того, по данным Минобороны РФ, почти 60 украинских дронов уничтожено над Россией за ночь и утро. Больше всего их сбито в Воронежской области — там ПВО перехватила 29 БПЛА. Кроме того, украинская ДРГ из 300 боевиков ночью пыталась прорваться в Россию, но отступила с тяжёлыми потерями.
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