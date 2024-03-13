Мужчина получил контузию при обстреле Тёткина со стороны Украины Губернатор Старовойт: ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Курской области 13 марта, 07:26 ВСУ обстреляли Тёткино под Курском. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинские военные нанесли удар по посёлку Тёткино Курской области, один человек пострадал, уточняются данные по повреждению домов. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ему всю необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется", — написал он.

Накануне также сообщалось, что ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино. В результате прямого попадания снаряда загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Никто не пострадал.

Авторы Татьяна Миссуми