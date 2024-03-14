Регион

Уведомления отключены

14 марта, 11:48

Минобороны показало видео с разгромленной техникой ДРГ в Белгородской области

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения украинской техники после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Кадры разгрома украинских диверсантов в районе села Сподарюшино Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Как заявили в ведомстве, в результате противник потерял до 195 бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

Минобороны показало видео уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР
Минобороны показало видео уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР

Также 14 марта украинские диверсионные группы предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили их атаки.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров