Минобороны показало видео с разгромленной техникой ДРГ в Белгородской области
Министерство обороны России опубликовало кадры поражения украинской техники после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.
Кадры разгрома украинских диверсантов в районе села Сподарюшино Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Как заявили в ведомстве, в результате противник потерял до 195 бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.
Также 14 марта украинские диверсионные группы предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили их атаки.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России