Минобороны показало видео с разгромленной техникой ДРГ в Белгородской области

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения украинской техники после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию нашей страны в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Кадры разгрома украинских диверсантов в районе села Сподарюшино Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Как заявили в ведомстве, в результате противник потерял до 195 бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.