ВСУ в попытке прорваться к белгородскому селу потеряли почти 200 военных и пять танков
МО РФ: Сорвана попытка прорыва ВСУ около Сподарюшина, уничтожено до 195 бойцов
Силы РФ сорвали попытку прорыва украинских формирований на территорию России в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ударами артиллерии и авиации уничтожено до 195 военных противника, а также пять танков, четыре боевые бронированные машины, три инженерные машины разграждения и столько же самоходных реактивных установок разминирования УР-77.
Ранее сегодня сообщалось, что Росгвардия и ВС РФ отражают нападение украинских ДРГ в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил о провальной попытке противника войти в посёлок Тёткино. А вот информация о ДРГ на машине Красного Креста под Белгородом оказалась фейком украинского ЦИПсО. Также утром телеграм-канал SHOT сообщал, что около 12 украинских диверсантов и две БМП Bradley уничтожено у границы с Белгородской областью. К российскому селу Сподарюшино силы противника подошли со стороны украинской деревни Поповка.
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