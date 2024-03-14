ВСУ в попытке прорваться к белгородскому селу потеряли почти 200 военных и пять танков

Силы РФ сорвали попытку прорыва украинских формирований на территорию России в районе села Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ударами артиллерии и авиации уничтожено до 195 военных противника, а также пять танков, четыре боевые бронированные машины, три инженерные машины разграждения и столько же самоходных реактивных установок разминирования УР-77.