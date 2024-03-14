Росгвардия и ВС РФ отражают нападение украинских ДРГ в Курской области
Военнослужащие Росгвардии совместно с Вооружёнными силами РФ отражают нападение украинских диверсионно-разведывательных групп у приграничного посёлка Тёткино Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими вооружённых сил и сотрудниками Пограничного управления ФСБ России", — говорится в сообщении.
Напомним, 14 марта украинские диверсионные группы предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отражают их атаки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. При этом 12 марта украинские ДРГ тоже пытались осуществить прорыв на приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Однако ни одна атака противника не удалась, враг был обращён в бегство. По данным Минобороны, потери ВСУ после атаки на российскую границу составили 234 бойца, семь танков и три Bradley.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин