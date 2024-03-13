"Чистейшая авантюра": Ветеран назвал цель самоубийственной вылазки украинских ДРГ
Полковник Алёхин: Вылазка украинских ДРГ бессмысленна с военной точки зрения
Попытка украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать российскую оборону и пересечь границу — всего лишь акция пиара, лишённая целесообразности с точки зрения эффективного ведения боевых действий. Такое мнение озвучил военный обозреватель, полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин.
"С военной точки зрения это чистейшая авантюра. Они хотят получить какой-то большой козырь, ведь на приграничных территориях начались досрочные голосования. Они в медийной сфере, это уже видно по многочисленным вбросам и фейкам", — объяснил он в беседе с "Царьградом".
Эксперт добавил, что диверсанты заранее подготовили постановочные видеозаписи, которые должны были убедить зрителей в том, что ДРГ удалось закрепиться в некоторых российских населённых пунктах, например в Грайворонском районе. На кадрах бойцы террористических формирований радостно вопят и машут флагами.
Кстати, власти Курской области накануне отреагировали на один из распространявшихся в Сети роликов. На кадрах якобы шёл стрелковый бой с украинской ДРГ. В правительстве региона назвали его фейком и предоставили доказательства — оказывается, видео было создано более недели назад.
Напомним, 12 марта в Министерстве обороны России заявили о попытках диверсионно-разведывательных групп ВСУ прорваться на приграничную территорию в Курской и Белгородской областях. Каждая была отражена, все атаки террористов провалились. ВС РФ ответили авиацией, ракетами и артиллерий и вынудили противника отступить, в ФСБ сообщили, что у границы было уничтожено порядка 100 украинских бойцов. Также в Росгвардии сообщили об уничтожении ещё 30 вражеских военнослужащих, попытавшихся прорваться на российскую территорию в ночь на 12 марта.
Telegram / Минобороны России