"Чистейшая авантюра": Ветеран назвал цель самоубийственной вылазки украинских ДРГ

Попытка украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать российскую оборону и пересечь границу — всего лишь акция пиара, лишённая целесообразности с точки зрения эффективного ведения боевых действий. Такое мнение озвучил военный обозреватель, полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин.

"С военной точки зрения это чистейшая авантюра. Они хотят получить какой-то большой козырь, ведь на приграничных территориях начались досрочные голосования. Они в медийной сфере, это уже видно по многочисленным вбросам и фейкам", — объяснил он в беседе с "Царьградом".

Эксперт добавил, что диверсанты заранее подготовили постановочные видеозаписи, которые должны были убедить зрителей в том, что ДРГ удалось закрепиться в некоторых российских населённых пунктах, например в Грайворонском районе. На кадрах бойцы террористических формирований радостно вопят и машут флагами.