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13 марта, 12:16

Минобороны показало видео уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР

ВС РФ уничтожили вертолёты украинской армии, находившиеся на площадке подскока (аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект) в ДНР. Кадры авиаударов опубликовало Министерство обороны России.

Кадры уничтожения вертолётов ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

"Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолёта ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. По выявленной полевой площадке с вертолётами противника был немедленно нанесён удар кассетным боеприпасом. В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ", говорится в публикации военного ведомства.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские войска продолжили наступать у Авдеевки и улучшили свои позиции. Противник потерял порядка 500 бойцов в результате действий ВС РФ, а также лишился танка, трёх командно-штабных машин, 17 автомобилей и британской САУ AS-90 Braveheart.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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