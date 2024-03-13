Минобороны показало видео уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР

ВС РФ уничтожили вертолёты украинской армии, находившиеся на площадке подскока (аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект) в ДНР. Кадры авиаударов опубликовало Министерство обороны России.

Кадры уничтожения вертолётов ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

"Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолёта ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. По выявленной полевой площадке с вертолётами противника был немедленно нанесён удар кассетным боеприпасом. В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ", — говорится в публикации военного ведомства.