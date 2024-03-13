Минобороны показало видео уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР
ВС РФ уничтожили вертолёты украинской армии, находившиеся на площадке подскока (аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект) в ДНР. Кадры авиаударов опубликовало Министерство обороны России.
Кадры уничтожения вертолётов ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
"Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолёта ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. По выявленной полевой площадке с вертолётами противника был немедленно нанесён удар кассетным боеприпасом. В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ", — говорится в публикации военного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские войска продолжили наступать у Авдеевки и улучшили свои позиции. Противник потерял порядка 500 бойцов в результате действий ВС РФ, а также лишился танка, трёх командно-штабных машин, 17 автомобилей и британской САУ AS-90 Braveheart.
Telegram / Минобороны России