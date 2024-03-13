ВСУ отступили у Авдеевки под натиском Армии России, потеряв почти 500 бойцов

Армия России продолжила наступление в районе Авдеевки и заняла более выгодные позиции, сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. В результате действий российских сил ВСУ потеряли почти 500 бойцов.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое ДНР", — рассказали в Минобороны.

Российские военные нанесли поражение 23-й и 24-й механизированным бригадам ВСУ у Новгородского, Кирова и Ленинского. Общие потери ВСУ на этом участке фронта составили 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины, 17 автомобилей, британскую САУ AS-90 Braveheart, американскую систему М777, гаубицу "Мста-Б" и орудие М119 производства США.