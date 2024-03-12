В Германии признали захват Армией РФ танка Leopard в Авдеевке
Bild: Российские военные захватили в Авдеевке современный танк ФРГ Leopard 2A6
Российские военнослужащие во время боёв за Авдеевку захватили самый современный танк ФРГ Leopard 2A6. Об этом написала популярнейшая немецкая газета Bild.
"В воскресенье российские военнослужащие опубликовали фотографии повреждённого основного боевого танка Leopard 2A6. <...> По информации Bild, фотография подлинная", — говорится в материале издания.
По информации журналистов, снимок сделан на севере Авдеевки, к югу от села Степового. Это первый из 18 поставленных Киеву Германией танков Leopard 2. Он был подбит на следующий день после того, как его ввели в бой.
А ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного американского танка Abrams. Это произошло на Авдеевском направлении, где ВС РФ за сутки отразили 11 контратак ВСУ в районах Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького.
Wikipedia / Boevaya mashina