В Германии признали захват Армией РФ танка Leopard в Авдеевке

Российские военнослужащие во время боёв за Авдеевку захватили самый современный танк ФРГ Leopard 2A6. Об этом написала популярнейшая немецкая газета Bild.

По информации журналистов, снимок сделан на севере Авдеевки, к югу от села Степового. Это первый из 18 поставленных Киеву Германией танков Leopard 2. Он был подбит на следующий день после того, как его ввели в бой.