ВСУ за последние сутки потеряли до 245 военнослужащих, танк и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" на Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в среду, 13 марта в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, подразделения российской "Южной" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники семи бригадам украинской армии и одной бригаде теробороны. Больше всего потерь противник понёс в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.