Минус 245 военных и танк: Подсчитаны суточные потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 245 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за последние сутки потеряли до 245 военнослужащих, танк и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" на Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в среду, 13 марта в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, подразделения российской "Южной" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники семи бригадам украинской армии и одной бригаде теробороны. Больше всего потерь противник понёс в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.
А ранее Life.ru писал, что российские подразделения "Восток" разгромили противника на Южно-Донецком направлении. Потери противника за сутки здесь превысили 140 человек. Кроме того, украинская армия лишилась восьми пикапов и буксируемого орудия М119 американского производства.
Shutterstock / FOTODOM