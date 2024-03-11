Российские подразделения "Восток" разгромили противника на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие нанесли суровое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в понедельник, 15 марта, в пресс-службе Минобороны. Потери противника за сутки здесь превысили 140 человек. Кроме того, украинская армия лишилась восьми пикапов и буксируемого орудия М119 американского производства.

"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", — проинформировали в военном ведомстве.