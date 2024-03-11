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11 марта, 11:32

Российские подразделения "Восток" разгромили противника на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие нанесли суровое поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в понедельник, 15 марта, в пресс-службе Минобороны. Потери противника за сутки здесь превысили 140 человек. Кроме того, украинская армия лишилась восьми пикапов и буксируемого орудия М119 американского производства.

"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области", проинформировали в военном ведомстве.

Минобороны РФ показало сброс ФАБ-500 на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны РФ показало сброс ФАБ-500 на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

А ранее расчёты "Орланов" помогли уничтожить радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра. Неприятель хорошо маскируется, поэтому за ним постоянно приходится наблюдать операторам БПЛА. Когда беспилотник нужно посадить, вместо него в воздух поднимается другой, чтобы не прерывалась воздушная разведка.

Обложка ©

Dmytro Larin / Shutterstock.com / FOTODOME

Марина Калегина
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