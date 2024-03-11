Минобороны РФ показало сброс ФАБ-500 на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фронтовые бомбардировщики Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на позиции Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало в телеграм-канале видеозапись выполнения боевой задачи.

Су-34 сбросили на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении бомбы ФАБ-500. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после нанесения ударов от разведки было получено подтверждение об уничтожении целей. После этого многофункциональные сверхзвуковые фронтовые бомбардировщики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Стоит отметить, что после крепления к обычной бомбе УМПК превращает её в управляемую. Этот модуль имеет крыло, рули и систему управления, благодаря которым полёт боеприпаса корректируется для попадания в выбранную заранее цель.