Минобороны РФ показало сброс ФАБ-500 на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении
МО РФ: На Южно-Донецком направлении Су-34 сбросили на позиции ВСУ бомбы ФАБ-500
Фронтовые бомбардировщики Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на позиции Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало в телеграм-канале видеозапись выполнения боевой задачи.
Су-34 сбросили на позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении бомбы ФАБ-500. Видео © t.me / Минобороны РФ
"Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после нанесения ударов от разведки было получено подтверждение об уничтожении целей. После этого многофункциональные сверхзвуковые фронтовые бомбардировщики благополучно вернулись на аэродром вылета.
Стоит отметить, что после крепления к обычной бомбе УМПК превращает её в управляемую. Этот модуль имеет крыло, рули и систему управления, благодаря которым полёт боеприпаса корректируется для попадания в выбранную заранее цель.
Накануне, 10 марта, Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли до 280 военнослужащих на Донецком направлении. Сообщалось, что на данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск.
t.me / Минобороны РФ