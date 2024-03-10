Российские военные подбили немецкую гаубицу PzH 2000 под Херсоном

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки на Херсонском направлении лишились немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 (PzH) и американской артиллерийской системы М777. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 10 марта.

"Противник потерял до 45 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что бойцы подразделения группировки войск "Днепр" поразили живую технику и вооружение ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.