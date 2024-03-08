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8 марта, 12:11

Две пусковые установки HIMARS уничтожены российскими войсками под Херсоном

МО РФ: Две установки HIMARS уничтожены за неделю на Херсонском направлении

Две американские пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении в период с 2 по 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции. <…> Потери противника составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также в районе Работина наши бойцы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что на Авдеевском направлении ВСУ потеряли более 2860 военных за неделю. Также противник лишился семи танков, включая два американских Abrams.

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TACC / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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