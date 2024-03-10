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10 марта, 11:04

Три снаряда "Хаймарса" и 130 украинских беспилотников стали добычей ПВО РФ за сутки

Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила три снаряда HIMARS и уничтожила 130 БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за день сбили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ликвидировали 130 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 10 марта, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в пресс-службе ведомства.

Говоря об украинских БПЛА, в Минобороны РФ уточнили, что они были ликвидированы у Приволья, Кременной ЛНР, Александровки, Ясиноватой, Верхнеторецкого, Степного, Марьяновки ДНР, а также Нового, Трудового, Новопрокоповки и Любимовки Запорожской области.

В общей сложности с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 577 самолётов, 267 вертолётов, 14 985 беспилотников, 484 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 15 420 танков, 1235 боевых машин РСЗО, 8350 орудий полевой артиллерии и миномётов, 19 572 единицы военной автотехники.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская артиллерия уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ на правом берегу Днепра. Вражеский объект нашли при помощи расчётов БПЛА "Орлан-10".

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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