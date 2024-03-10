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10 марта, 07:08

На Украине заговорили о предательстве после уничтожения ЗРК Patriot в зоне СВО

"Страна.ua": На Украине заявили о предательстве после потери ЗРК Patriot в ДНР

ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На Украине не исключают, что ВС России могли уничтожить американские ЗРК Patriot в результате предательства. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения Patriot", — говорится в материале.

Также считается, что хвалёные ЗРК могли быть уничтожены из-за близкого расположения к линии фронта. Указывается, что ВСУ вынуждены делать это и поэтому данные виды техники попадают в зону поражения ВС РФ.

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"Нет слов": В Германии вышли из себя после уничтожения ЗРК Patriot на Украине

Напомним, 9 марта стало известно об уничтожении ударом ОТРК "Искандер" пусковых установок ЗРК Patriot. По некоторым данным, речь может идти даже о трёх боевых машинах. Их экипажи, подчёркивает Forbes, вероятнее всего, погибли.

Матвей Константинов
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