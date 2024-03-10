На Украине заговорили о предательстве после уничтожения ЗРК Patriot в зоне СВО

На Украине не исключают, что ВС России могли уничтожить американские ЗРК Patriot в результате предательства. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения Patriot", — говорится в материале.