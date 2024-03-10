"Нет слов": В Германии вышли из себя после уничтожения ЗРК Patriot на Украине

Немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал появившиеся накануне сообщения о том, что российские военные уничтожили принадлежащие Вооружённым силам Украины ЗРК Patriot производства США. Как он написал в социальной сети Х, украинские военнослужащие разместили американскую технику слишком близко к фронту и дали время ВС РФ для нанесения по ней удара.

Репке подчеркнул, что украинские военные разместили пусковые установки этого ЗРК менее чем в 40 километрах от линии боевого соприкосновения. В то же время они находились на расстоянии менее 10 метров друг от друга. По его словам, это дало российским войскам время, чтобы запустить по ним баллистическую ракету и уничтожить их.