СМИ сообщили о трёх уничтоженных "Искандером" ЗРК Patriot в ДНР

В результате удара ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" у Покровска ДНР, предварительно, были ликвидированы три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом вечером в субботу, 9 марта, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о двух.

"При помощи ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска", — сказал агентству источник в силовых структурах.