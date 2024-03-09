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9 марта, 19:01
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СМИ сообщили о трёх уничтоженных "Искандером" ЗРК Patriot в ДНР

ТАСС: Три пусковые установки американского ЗРК Patriot уничтожены у Покровска

В результате удара ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" у Покровска ДНР, предварительно, были ликвидированы три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом вечером в субботу, 9 марта, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о двух.

"При помощи ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска", — сказал агентству источник в силовых структурах.

По его словам, уничтожено также несколько западных специалистов, которые были в составе расчётов комплекса в качестве наёмников.

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Как сообщал Life.ru, 9 марта в Минобороны РФ заявили о ликвидации ЗРК С-300 в районе Покровска ДНР ударом ОТРК "Искандер". Ведомство опубликовало видео уничтожения комплекса. Затем СМИ сообщили, что "Искандер" уничтожил также два американских ЗРК Patriot.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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