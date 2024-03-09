Регион

Уведомления отключены

9 марта, 12:26

Российские бойцы уничтожили под Одессой комплекс космической разведки ВСУ

ТАСС: Комплекс космической разведки ВСУ "Овидиополь-2" уничтожен под Одессой

Российские военные уничтожили под Одессой комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ "Овидиополь-2". Об этом в субботу, 9 марта, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"В ночь на 8 марта под Одессой был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки "Овидиополь-2", — отметил он.

По данным агентства, в 2020 году на объект допустили специалистов НАТО. Других подробностей не приводится.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска

Ранее Life.ru писал, как Украина стала кладбищем для американских танков Abrams. ВСУ лишились трёх многотонных исполинов меньше чем за неделю.

Обложка ©

t.me / Военный обозреватель

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров