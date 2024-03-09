Российские бойцы уничтожили под Одессой комплекс космической разведки ВСУ

Российские военные уничтожили под Одессой комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ "Овидиополь-2". Об этом в субботу, 9 марта, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"В ночь на 8 марта под Одессой был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки "Овидиополь-2", — отметил он.

По данным агентства, в 2020 году на объект допустили специалистов НАТО. Других подробностей не приводится.