Российские бойцы уничтожили под Одессой комплекс космической разведки ВСУ
ТАСС: Комплекс космической разведки ВСУ "Овидиополь-2" уничтожен под Одессой
Российские военные уничтожили под Одессой комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ "Овидиополь-2". Об этом в субботу, 9 марта, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
"В ночь на 8 марта под Одессой был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки "Овидиополь-2", — отметил он.
По данным агентства, в 2020 году на объект допустили специалистов НАТО. Других подробностей не приводится.
Ранее Life.ru писал, как Украина стала кладбищем для американских танков Abrams. ВСУ лишились трёх многотонных исполинов меньше чем за неделю.
t.me / Военный обозреватель