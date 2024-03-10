На Украине подтвердили уничтожение американских ЗРК Patriot
Агентство "УНИАН" подтвердило уничтожение на Украине американских ЗРК Patriot
Американский ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
ВСУ "с большой долей вероятности" потеряли американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине. Об этом пишет местное агентство "УНИАН".
Речь идёт о пусковых установках M901 комплекса MIM-104 Patriot. Место удара установили почти сразу — в 50 километрах от линии фронта. Кроме того, украинские и российские аналитики опознали кабины грузовиков MAN, являющиеся базой для установок Patriot.
Напомним, 9 марта в Минобороны РФ заявили о ликвидации ЗРК С-300 в районе Покровска ДНР ударом ОТРК "Искандер". Ведомство опубликовало видео уничтожения комплекса. Затем СМИ сообщили, что "Искандер" уничтожил и американские ЗРК Patriot.