На Украине подтвердили уничтожение американских ЗРК Patriot

ВСУ "с большой долей вероятности" потеряли американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине. Об этом пишет местное агентство "УНИАН".

Речь идёт о пусковых установках M901 комплекса MIM-104 Patriot. Место удара установили почти сразу — в 50 километрах от линии фронта. Кроме того, украинские и российские аналитики опознали кабины грузовиков MAN, являющиеся базой для установок Patriot.