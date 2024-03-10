В США заявили о полном уничтожении экипажей взорванных на Украине ЗРК Patriot
Forbes: Экипажи поражённых на Украине ЗРК Patriot наверняка полностью уничтожены
В Соединённых Штатах отреагировали на появившиеся 9 марта сообщения о том, что военнослужащие ВС РФ уничтожили переданные киевскому режиму ЗРК Patriot американского производства. Как заявил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, экипажи этих боевых машин, скорее всего, полностью ликвидированы.
"Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажей почти наверняка погибли", — написал он.
Журналист подчеркнул, что обнаружить и одним ударом уничтожить произведённую в Соединённых Штатах военную технику позволила настойчивость российских военнослужащих, в частности операторов беспилотных летательных аппаратов, находящихся на вооружении ВС РФ. Это, по его словам, значительно лишило украинских военных способности закрывать небо.
"Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13% своих пусковых установок Patriot", — отметил Экс.
Как писал Life.ru, 9 марта в Минобороны РФ заявили о ликвидации ЗРК С-300 в районе Покровска ДНР ударом ОТРК "Искандер". Ведомство опубликовало видео уничтожения комплекса. Впоследствии некоторые средства массовой информации сообщили о том, что также во время этого удара были ликвидированы ещё две пусковые установки ЗРК Patriot. После этого другие источники уточнили, что уничтожено было три американские боевые машины.
Wikipedia / Mark Holloway