В Соединённых Штатах отреагировали на появившиеся 9 марта сообщения о том, что военнослужащие ВС РФ уничтожили переданные киевскому режиму ЗРК Patriot американского производства. Как заявил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс, экипажи этих боевых машин, скорее всего, полностью ликвидированы.

"Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажей почти наверняка погибли", — написал он.

Журналист подчеркнул, что обнаружить и одним ударом уничтожить произведённую в Соединённых Штатах военную технику позволила настойчивость российских военнослужащих, в частности операторов беспилотных летательных аппаратов, находящихся на вооружении ВС РФ. Это, по его словам, значительно лишило украинских военных способности закрывать небо.