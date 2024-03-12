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12 марта, 11:31

Российская армия освободила Невельское на Донецком направлении

Российская армия освободила населённый пункт Невельское на Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", говорится в публикации.

Южная группировка войск ВС РФ смогла занять на этом направлении более выгодные рубежи и нанести поражение двум бригадам противника у населённых пунктов Новомихайловка в ДНР и Белогоровка в ЛНР. Здесь ВСУ потеряли за сутки до 350 военнослужащих.

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А в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Позже стало известно об освобождении Победы, Ласточкина, Северного и Петровского.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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