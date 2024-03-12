Российская армия освободила Невельское на Донецком направлении

Российская армия освободила населённый пункт Невельское на Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в публикации.

Южная группировка войск ВС РФ смогла занять на этом направлении более выгодные рубежи и нанести поражение двум бригадам противника у населённых пунктов Новомихайловка в ДНР и Белогоровка в ЛНР. Здесь ВСУ потеряли за сутки до 350 военнослужащих.