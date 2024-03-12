Украинские военнослужащие хотели в январе нанести удар с помощью беспилотников по ангару в Смоленской области, где находятся обломки рухнувшего в 2010 году польского Ту-154. Об этом рассказал РИА "Новости" советник главы ДНР Ян Гагин.

"По моей информации из нескольких источников, киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолёта, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши", — уточнил он.

По его словам, фрагменты дронов и их маршрут были тщательно изучены, что позволило сделать вывод о цели удара под Смоленском. Гагин уверен, что Киев хотел подорвать ангар, чтобы потом публично обвинить во взрыве Россию, которая якобы избавляется от улик по делу о крушении польского лайнера. Лживая провокация, по словам Гагина, должна была напомнить полякам о трагедии прошлых лет и ещё больше настроить их против Москвы.