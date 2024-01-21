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20 января, 22:58

Ещё три украинских беспилотника сбиты над Смоленской областью

Минобороны РФ: Ещё три украинских дрона уничтожены над Смоленской областью

Киевский режим предпринял очередную провальную попытку атаковать территорию России с использованием беспилотников. Как рассказали в Минобороны РФ, ещё три украинских дрона были уничтожены над Смоленской областью.

"Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", — отчитались в оборонном ведомстве.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом беспилотнике самолётного типа над территорией Смоленской области. В результате инцидента разрушений и пострадавших нет. Кроме того, украинские беспилотники ночью также были сбиты над Орловской и Тульской областями.

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Getty Images / Zeferli

Оксана Попова
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