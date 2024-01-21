Ещё три украинских беспилотника сбиты над Смоленской областью
Минобороны РФ: Ещё три украинских дрона уничтожены над Смоленской областью
Киевский режим предпринял очередную провальную попытку атаковать территорию России с использованием беспилотников. Как рассказали в Минобороны РФ, ещё три украинских дрона были уничтожены над Смоленской областью.
"Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", — отчитались в оборонном ведомстве.
Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом беспилотнике самолётного типа над территорией Смоленской области. В результате инцидента разрушений и пострадавших нет. Кроме того, украинские беспилотники ночью также были сбиты над Орловской и Тульской областями.
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