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20 января, 22:32

Власти Смоленской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион

Губернатор Анохин: При попытке атаки БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о деталях провальной попытки киевского режима атаковать регион при помощи БПЛА. По его словам, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

"Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет. На месте падения работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, что ранее в Минобороны РФ отчитались о сбитом беспилотнике самолётного типа над территорией Смоленской области. Украинские беспилотники ночью также были сбиты над Орловской и Тульской областями.

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Getty Images / rancho_runner

Оксана Попова
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