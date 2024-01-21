Власти Смоленской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
Губернатор Анохин: При попытке атаки БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о деталях провальной попытки киевского режима атаковать регион при помощи БПЛА. По его словам, в результате инцидента обошлось без пострадавших.
"Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет. На месте падения работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, что ранее в Минобороны РФ отчитались о сбитом беспилотнике самолётного типа над территорией Смоленской области. Украинские беспилотники ночью также были сбиты над Орловской и Тульской областями.
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