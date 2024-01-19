Перехваченный украинский дрон сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

Украинский беспилотник, который средства радиоэлектронной борьбы подавили в Брянской области, сбросил боеприпас на нефтебазу. По словам губернатора региона Александра Богомаза, произошло возгорание.

Всё случилось в городе Клинцы, до которого долетел дрон. Во время перехвата БПЛА российскими войсками произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании", — написал Богомаз в телеграм-канале.