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19 января, 06:14

Перехваченный украинский дрон сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

Губернатор Богомаз: Украинский БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах

Украинский беспилотник, который средства радиоэлектронной борьбы подавили в Брянской области, сбросил боеприпас на нефтебазу. По словам губернатора региона Александра Богомаза, произошло возгорание.

Всё случилось в городе Клинцы, до которого долетел дрон. Во время перехвата БПЛА российскими войсками произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании", — написал Богомаз в телеграм-канале.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Брянской области. По данным ведомства, дрон был сбит силами ПВО около 6:40 утра.

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GettyImages / Anadolu / Contributor

Максим Плетнёв
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