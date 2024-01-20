Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, сработала система ПВО около 6:30 мск.
Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что БПЛА был сбит над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне в Брянской области также сработала ПВО. Было уничтожено три беспилотника ВСУ. Один из них сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах, там произошёл пожар.
Обложка ©
Shutterstock