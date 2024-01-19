В Брянской области уничтожили ещё два украинских беспилотника
Российские средства ПВО сбили ещё два украинских беспилотника самолётного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами. Пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
А ранее сегодня украинский беспилотник, который перехватили в городе Клинцы Брянской области, успел сбросить боеприпас на нефтебазу. После этого произошло возгорание.
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