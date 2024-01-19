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19 января, 06:44

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Тамбовский пороховой завод

Тамбовский пороховой завод стал новой целью украинских беспилотников. Один из таких пытался атаковать объект накануне ночью, пишет телеграм-канал SHOT.

Неудачную попытку ударить по заводу украинские войска предприняли около 4 часов утра. Беспилотник самолётного типа рухнул на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Несмотря на то, что в результате инцидента никто не пострадал, персонал предприятия всё же решили эвакуировать.

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Это уже третье ЧП на Тамбовском пороховом заводе за последний год. В июне 2023-го там произошёл взрыв, в результате которого погибли 5 человек, ещё 13 госпитализировали. Причиной тогда был назван человеческий фактор. Ещё один взрыв прогремел в ноябре того же года. Тогда объект охватил сильный пожар, однако обошлось без пострадавших.

Обложка ©

GettyImages / Aziz Karimov / Contributor

Максим Плетнёв
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