Беспилотник ВСУ пытался атаковать Тамбовский пороховой завод

Неудачную попытку ударить по заводу украинские войска предприняли около 4 часов утра. Беспилотник самолётного типа рухнул на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Несмотря на то, что в результате инцидента никто не пострадал, персонал предприятия всё же решили эвакуировать.