В Минобороны Польши случайно уничтожили вещдоки по катастрофе Ту-154 с Лехом Качиньским

Подкомиссия Минобороны Польши, которая занималась повторным расследованием крушения самолёта Ту-154 при посадке в российском аэропорту Смоленск-Северный, потеряла и уничтожила часть вещдоков. Речь идёт о катастрофе 10 апреля 2010 года, которая унесла жизни 96 человек, в том числе действовавшего на тот момент президента республики Леха Качиньского и его супруги.

"Прокуратура передала комиссии <...> 23 обломка разбившегося под Смоленском самолёта [Ту-154]. Доказательства были приняты без протокола и акта. Эти детали были сданы на хранение подкомиссии", — сообщил заместитель главы военного ведомства республики Цезарий Томчик, которого процитировала радиостанция RMF FM.