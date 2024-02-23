В Минобороны Польши случайно уничтожили вещдоки по катастрофе Ту-154 с Лехом Качиньским
Комиссия МО Польши потеряла вещдоки по делу о крушении Ту-154 в Смоленске
Место крушения Ту-154 с Лехом Качиньским. Обложка © ТАСС / Imago-Images
Подкомиссия Минобороны Польши, которая занималась повторным расследованием крушения самолёта Ту-154 при посадке в российском аэропорту Смоленск-Северный, потеряла и уничтожила часть вещдоков. Речь идёт о катастрофе 10 апреля 2010 года, которая унесла жизни 96 человек, в том числе действовавшего на тот момент президента республики Леха Качиньского и его супруги.
"Прокуратура передала комиссии <...> 23 обломка разбившегося под Смоленском самолёта [Ту-154]. Доказательства были приняты без протокола и акта. Эти детали были сданы на хранение подкомиссии", — сообщил заместитель главы военного ведомства республики Цезарий Томчик, которого процитировала радиостанция RMF FM.
Позже пять вещдоков отправили на экспертизу, но вместо изучения эти обломки уничтожили, возмутился представитель министерства национальной обороны. Однако это не всё — члены комиссии потеряли ещё несколько обломков самолёта. Томчик не стал уточнять, сколько именно вещественных доказательств было утеряно.
Напомним, самолёт Ту-154 с Лехом Качиньским разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли. Польские власти изначально называли причиной крушения самолёта взрыв, но экспертизы это не подтвердили. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников. МАК позже обнародовал расшифровку переговоров с самолётом Качиньского.