"Стальные нервы, и не только": Подвиг военного, который в одиночку одолел группу диверсантов, попал на видео

Российский военный отличился в Белгородской области, в одиночку уничтожив группу украинских диверсантов, закинув гранату к ним в окоп. Подвиг солдата попал на видео благодаря разведывательному дрону Российской армии. Сам герой при этом остался жив, а вот среди засевших в окопе солдат противника были убитые и раненые.

Российский боец с гранатой в одиночку вышел против группы диверсантов. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

"Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима в окопе, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошёл, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим", — рассказал в своём телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.