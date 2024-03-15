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15 марта, 08:52
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"Стальные нервы, и не только": Подвиг военного, который в одиночку одолел группу диверсантов, попал на видео

Военкор Поддубный: Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов

Российский военный отличился в Белгородской области, в одиночку уничтожив группу украинских диверсантов, закинув гранату к ним в окоп. Подвиг солдата попал на видео благодаря разведывательному дрону Российской армии. Сам герой при этом остался жив, а вот среди засевших в окопе солдат противника были убитые и раненые.

Российский боец с гранатой в одиночку вышел против группы диверсантов. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

"Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима в окопе, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошёл, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим", рассказал в своём телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

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Ранее стало известно о подвиге российского военного при освобождении села в ЛНР. Командир гаубичной батареи 2С3 "Акация" Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом украинскими военными селе возле Попасной (ЛНР) и тем самым помог российским солдатам отбить этот населённый пункт. Выполняя боевую задачу, капитан получил тяжёлое ранение.

Обложка ©

Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Марина Калегина
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