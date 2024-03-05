Регион

Уведомления отключены

5 марта, 08:22

Оператор дрона с позывным Рассвет рассказал, где ахиллесова пята у танка Abrams

Слабое место у западного танка Abrams оказалось в задней части — чуть ниже башни. Об этом рассказал оператор российского FPV-дрона "Упырь" с позывным Рассвет, которому и удалось превратить американскую технику в металлом. К слову, сам парень героем себя не считает и говорит, что поразить цель было довольно легко.

Рассказ оператора дрона, который с сослуживцами отправил Abrams в утиль. Видео © t.me / Герои спецоперации Z

"Первым дроном поразили его заднюю часть, под башней, чем сразу же остановили его движение. Затем незамедлительно подняли второй борт, подлетели немного повыше, но также под башню, в задней части. И всё, произошёл подрыв боекомплекта", — рассказал оператор "Упыря".

Боец добавил, что танк ехал очень медленно, выехал на открытую местность. По его словам, находящийся в боевой машине противник "поверил в себя, в свою неуязвимость", но это было большой ошибкой.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams
Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams

Напомним, что об уничтожении первого Abrams Минобороны сообщило 27 февраля. Подбили машину бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады, а актёр Иван Охлобыстин пообещал премию в десять миллионов рублей военнослужащим, уничтожившим машину. А на днях стало известно, что российский "Упырь" уничтожил ещё один Abrams в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит беспилотником третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом.

Обложка ©

t.me / Герои спецоперации Z

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров