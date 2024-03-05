Оператор дрона с позывным Рассвет рассказал, где ахиллесова пята у танка Abrams

Слабое место у западного танка Abrams оказалось в задней части — чуть ниже башни. Об этом рассказал оператор российского FPV-дрона "Упырь" с позывным Рассвет, которому и удалось превратить американскую технику в металлом. К слову, сам парень героем себя не считает и говорит, что поразить цель было довольно легко.

Рассказ оператора дрона, который с сослуживцами отправил Abrams в утиль. Видео © t.me / Герои спецоперации Z

"Первым дроном поразили его заднюю часть, под башней, чем сразу же остановили его движение. Затем незамедлительно подняли второй борт, подлетели немного повыше, но также под башню, в задней части. И всё, произошёл подрыв боекомплекта", — рассказал оператор "Упыря".