Оператор дрона с позывным Рассвет рассказал, где ахиллесова пята у танка Abrams
Слабое место у западного танка Abrams оказалось в задней части — чуть ниже башни. Об этом рассказал оператор российского FPV-дрона "Упырь" с позывным Рассвет, которому и удалось превратить американскую технику в металлом. К слову, сам парень героем себя не считает и говорит, что поразить цель было довольно легко.
Рассказ оператора дрона, который с сослуживцами отправил Abrams в утиль. Видео © t.me / Герои спецоперации Z
"Первым дроном поразили его заднюю часть, под башней, чем сразу же остановили его движение. Затем незамедлительно подняли второй борт, подлетели немного повыше, но также под башню, в задней части. И всё, произошёл подрыв боекомплекта", — рассказал оператор "Упыря".
Боец добавил, что танк ехал очень медленно, выехал на открытую местность. По его словам, находящийся в боевой машине противник "поверил в себя, в свою неуязвимость", но это было большой ошибкой.
Напомним, что об уничтожении первого Abrams Минобороны сообщило 27 февраля. Подбили машину бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады, а актёр Иван Охлобыстин пообещал премию в десять миллионов рублей военнослужащим, уничтожившим машину. А на днях стало известно, что российский "Упырь" уничтожил ещё один Abrams в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит беспилотником третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом.